Глюкоза ужаснула народ огромными губами и пышным бюстом: Как это развидеть?

Глюкоза показала фото, на котором ее не узнали поклонники. Артистка была с чудовищно огромными губами.

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова любит эпатировать публику. На музыкальной премии "Жара" она появилась чуть ли не голышом, в черном прозрачном платье с глубокими вырезами. Складывалось ощущение, что артистка стоит перед поклонниками в одних черных стрингах.

За такие выходки Глюкозу часто критикуют. Поклонники считают, что 34-лентяя замужняя певица и мать двоих детей не должна так одеваться. Однако артистка плевать хотела на мнение общественности. Она живет так, как хочет. И доказала это в очередной раз. Назло всем критикам Глюкоза выложила фото, на которое было просто страшно смотреть.

С помощью специальной маски-фильтра в "Инстаграм" она непропорционально увеличила себе губы и грудь и перестала быть похожа сама на себя. Таким образом певица открыто продемонстрировала свою позицию по отношению к хейтерам – "Кому тошно, я нарочно!" Поклонники ужаснулись увиденным. "Как это развидеть?" – пишут фолловеры.

В публикации Глюкоза отметила, что она снялась в клипе популярной музыкальной группы Little Big. Теперь поклонники гадают, когда им ждать нового яркого хита.

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали, что из семьи Натальи Чистяковой-Ионовой ушел мужчина.