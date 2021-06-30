Назван виновник тяжелого состояния певицы МакSим

Первые признаки болезни артистка почувствовала 12 июня, на следующий день у нее поднялась температура и появился кашель. Однако мазок на ковид оказался отрицательным, поэтому звезда осталась дома. Легче ей не становилось, плюс появилась одышка, в итоге МакSим увезли на больницу.
К сожалению, стабилизировать состояние певицы не удалось, через пару дней ее ввели в медикаментозную кому, а затем подключили к ЭКМО. Аппарат применяется в крайних случаях, когда ИВЛ уже не справляется. Сообщают, что поражение легких МакSим достигло 80%.
Кроме артистки заболели и люди из ее ближайшего окружения. Директор певицы провела несколько дней в больнице с ковидом – к счастью, ей уже лучше. А вот клипмейкер скончался два дня назад – его организм не справился с инфекцией.
Многие переживают за МакSим, ведь врачи говорят, что в ее случае выздоровление будет чудом – в лучшее уже мало кто верит. Несмотря на то что у певицы все тесты на коронавирус оказались отрицательными, за пару дней до больницы она контактировала с ковид-положительным охранником.
Как сообщают инсайдеры, столь тяжелое состояние певицы вызвано тем, что она занималась самолечением. Из-за того, что мазки не показали инфекцию, МакSим начала принимать противовирусные и антибиотики, упустив драгоценное время.
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