"Причинила неудобства серьезные": известная ведущая подставила тяжелобольную МакSим

Радиоведущая Алла Довлатова вспомнила инцидент с певицей МакSим (Марина Максимова), за который ей до сих пор стыдно.

Около года назад звезда вела эфир и пыталась дозвониться до артистки. Она обрывала телефоны певицы и ее директора, но в итоге так и не смогла связаться с ними. По словам Аллы Довлатовой, тогда она в шутку заявила: мол, певица МакSим пропала с радаров. Уже на следующий день журналисты начали разыскивать артистку и обнаружили ее в клинике на лечении.

Представители исполнительницы хита "Знаешь ли ты" не хотели афишировать эту информацию, но с легкой руки Аллы Довлатовой новость все равно просочилась с прессу. Теперь радиоведущая корит себя за неосторожно сказанные слова, говорит, что подставила МакSим случайно.

По словам Довлатовой, она очень хотела извиниться перед певицей, звала ее на свои эфиры, но та так и не пришла. "Мне не за что было оправдываться, но я прекрасно понимала, что причинила неудобства серьезные", – подчеркнула радиоведущая.

Позднее Марина Максимова в эфире шоу "Судьба человека" рассказала, что действительно находилась в клинике, где лечилась от зависимости, а также восстанавливала здоровье. По словам МакSим, в ее жизни был страшный период, когда она часто прикладывалась к бутылке, из-за чего даже перенесла выкидыш.

В настоящее время Марина Максимова вот уже несколько недель находится в больнице. 38-летнюю звезду доставили в клинику с подозрением на ковид и пневмонией. Несмотря на старания врачей, знаменитость все еще находится в коме, а поражение легких растет.