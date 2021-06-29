"Стало хуже": пребывающей в коме МакSим предоставили искусственное сердце и легкие

Последние несколько дней состояние артистки характеризуют как крайне тяжелое. Ранее сообщалось, что звезду перевели с ИВЛ на систему ЭКМО.

Врач рассказал, в чем заключается отличие двух систем. По словам Александра Патрикеева, ИВЛ создает специальные условия, при которых легкие человека начинают дышать. Система ЭКМО, к которой, по информации некоторых СМИ, подключили МакSим, работает совсем иначе. Она представляет собой отдельную конструкцию, которая создает эффект искусственного сердца и легких, тем самым очищая кровь самостоятельно и насыщая ее кислородом.

Пока человек подключен к аппарату, его организм отдыхает, а значит остается больше сил на борьбу с вирусом. Однако, если пациента переводят на эту систему, значит его состояние "стало хуже". Обычно к ЭКМО прибегают в случае крайней необходимости, когда поражение легких составляет более 75 процентов.

Что касается сроков воздействия, то они не ограничены, как и в случае с ИВЛ. "Чем дольше больной на ЭКМО, тем хуже могут быть последствия", – предупредил врач. Он отметил, что система, используемая для спасения МакSим, не лечит, но дает необходимое для восстановления время.

Напомним, помощники артистки не подтвердили ее критическое состояние. Они лишь попросили ненадолго оставить их, так как родным и близким знаменитости пока необходим покой, чтобы разобраться в ситуации.