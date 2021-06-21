"У Димы проблемы": Почему Дюжев внезапно исчез

Дмитрий Дюжев потерял работу в МХТ имени Чехова. Изменения в карьере актера объяснил его коллега.

Из афиши МХТ пропал единственный спектакль с участием Дмитрия Дюжева "Примадонны". Неожиданно для фанатов артист разорвал связь с учреждением культуры. До сих пор он так и не объяснил россиянам причину своего ухода. Поговаривали, что артист не поладил с начальством на работе, поэтому его решили уволить. В поисках истины журналисты канала "НТВ" связались с шефом Дмитрия Дюжева и получили ответ.

Художественный руководитель МХТ им. Чехова Сергей Женовач прокомментировал исчезновение Дюжева с театральных помостков. Мужчина не подтвердил данные об увольнении артиста, но намекнул на недовольство его служебной деятельностью. Выяснилось, что постановку "Примадонны", где участвовала звезда "Бригады", полностью убрали из репертуара, а новые спектакли с участием Дмитрия Дюжева ставить не собираются.

По словам Сергея Женовача, знаменитый актер не рвался покорять МХТ, так как за 15 лет службы в театре играл только в двух постановках. "Это жизнь. Может быть, у Димы проблемы в чем-то. Он сам разберется, он мастер", — выразился о коллеге худрук культурного учреждения. Фанаты надеются увидеть Дмитрия Дюжева на сцене театра еще дважды: 26 и 30 июня. В эти дни пройдут последние показы спектакля "Примадонны".