Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Онкобольной Розенбаум тает на глазах
Грудь Дарьи Мороз вызвала ужас у зрителей
"Тело очень неприятное": полуголый муж Королевой в памперсах вызвал оторопь
Разъяренная Ведищева откровенно о подлости Варлей: Зачем она лезет?
партнеры
Четверг
17 июня
Лента новостей
11:54
"Люблю больше всех!": 47-летний Цискаридзе ошарашил связью с 17-летним шалунишкой
11:44
Врач Проценко оценил вероятность бесплодия после вакцинации от COVID-19
11:41
Ксенофонтова из "Кухни" устроила 10-летнюю дочь на работу
11:40
Путин и Байден не смогли договориться по поводу Белоруссии
11:32
Врач предупредила россиян об опасности употребления черешни с рядом продуктов
11:31
"Бросается и бьет телефоном людей": муж Макеевой шокирован враньем и неадекватными выходками
11:29
Грибулина раскрыла зверства мужа-тирана: Дрался с Караченцовым, поднимал руку на Поргину
11:29
"Страх, трепет, волнение": вступившая в брак в Макеева сделала заявление о беременности
11:28
Власти России хотят заморозить цены на бензин
11:23
Житель Кемерова выкинул из окна пятого этажа двух собак
10:53
"Козловский все соки вытянул": исхудавшая Акиньшина показала ноги-спички
10:42
Дети Тарасова оказались в опасности из-за халатности
10:25
"Очень жалок": Губерниев продолжил издеваться над Бузовой после слез в прямом эфире
10:24
Экономист Романчук раскритиковал Лукашенко: Жесткий большевик
10:23
Эксперт Альтштейн высказался о мутации коронавируса в России: Все больше людей будут болеть
10:10
Волочкова раздвинула голые ноги и показала свою "правду"
09:39
"Бал у сатаны": беспощадный Васильев окрестил "сына"-Моргенштерна дьяволом
09:23
Все-таки наставила рога? Асмус проговорилась об истинной причине развода с Харламовым
09:04
Еле произнес: Байден оговорился, называя фамилию Путина
08:44
"Снова на коне!": оголившаяся 43-летняя Максакова всполошила россиян
08:36
"Слабых принято добивать": на опустившей руки тяжелобольной Аршавиной поставили крест
08:19
Трамп заявил о провале США на саммите с Путиным: Мы ничего не получили
05:57
Проклова шокировала публику новым признанием о связи своего мужа и 15-летней девочки
04:04
Яна Поплавская открыла страшную тайну о муже: До конца своей жизни
02:07
Раздвинувшую ноги перед камерой Борисову пристыдили за неудачную позу
00:02
Беременная Арзамасова заинтриговала поклонников странно изменившейся фигурой
22:07
"Начала мне угрожать": пасынок Макеевой обрушился с обвинениями на родную мать
21:36
Виторган ввязался в скандал с Бузовой и Губерниевым
21:24
Убийца детей из Казани пострадал в СИЗО
21:19
Путин пошутил после встречи в Байденом
21:05
"Вирус тяжелый": появились новые данные о состоянии певицы МакSим
20:38
Путин высказался о доверии к США словами Толстого
20:37
Любвеобильный Воробьев показал новую пассию
20:16
Грузовик устроил аварию под Москвой
20:05
Путин рассказал о звонке Байдена после резких слов
20:00
8-летний сын Пугачевой пошел по стопам звездных родителей
19:46
Срезала жир с живота: Алена Апина пошла на крайние меры
19:26
"Достала так, что уже все": появились новые подробности о разводе Бородиной
19:17
Мужа Макеевой заподозрили в желании покончить с собой
18:58
Под Москвой поймали мужчину с полкило наркотиков
18:41
Мужчина кувалдой забил жену и трех своих детей
18:32
Впервые с глазу на глаз: как прошла встреча Путина и Байдена в Женеве
18:17
"На меня напали": известного музыканта жестоко избили на гастролях
18:04
Сборная России обыграла финнов
17:52
Поведение Путина и Байдена на встрече в Женеве оценили: Романтик и защитник
17:51
Немного до центнера: народ в шоке от фото располневшей донельзя Антоновой
17:40
Орлова огрызнулась в адрес забывшего о Фриске Шепелева
17:27
В Томске мужчина с ножом и пистолетом напал на росгвардейцев
17:08
90-летний Краско назвал неожиданную причину смерти знаменитого сына: Его использовали
17:06
"Как это возможно?": Кудрявцева в слезах взмолилась о помощи
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Голос ангела: Запевшую пианистку Цымбалюк-Романовскую отправляют на "Евровидение-2022"
"Похоже на бабушку с внучкой": вид сморщенной Пугачевой шокировал народ
"Я оправдывала извращенца": затравленная Проклова раскрыла новые детали домогательств
Политолог Усов о новых убеждениях Протасевича: Система Лукашенко выворачивает души людей
Надо было закопать Ольгу: Погребняк высказалась о скандале в эфире с Бузовой и коньяком
"На злобу дня": Харламов поглумился над оплеванной Бузовой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Страх, трепет, волнение": вступившая в брак в Макеева сделала заявление о беременности

"Страх, трепет, волнение": вступившая в брак в Макеева сделала заявление о беременности

29 мая Анастасия Макеева вышла замуж за своего недавно разведенного возлюбленного Романа Малькова. На следующий день пара обвенчалась.
прочитано 520 раз

Артистка дала большое интервью на тему мероприятия и поделилась всеми деталями. Оказалось, что всю свою жизнь она мечтала о свадьбе на берегу моря. Однако ранее, видимо, ни один принц не стал тем самым. Именно с Романом они сошлись на том, что торжество должно пройти в Крыму, но прямо перед мероприятием они столкнулись с трудностями. Практически все декорации и аппаратура были привезены из столицы, а организаторы подвели пару за две недели до события. Все приготовления легли полностью на плечи невесты и жениха.

ПО ТЕМЕ

"Начала мне угрожать": пасынок Макеевой обрушился с обвинениями на родную мать

Мужа Макеевой заподозрили в желании покончить с собой

 Анастасия Васильевна Макеева

Анастасия Васильевна Макеева актриса

Анастасия Макеева рассказала, что свадьба была полностью белой. Ей хотелось исключительно нежности, много воздуха и солнца в этот день. Однако от традиционного пышного застолья пришлось отказаться. Они с супругом соблюдали пост, а потому питались лишь рыбой и овощами. Возлюбленные готовились к венчанию, чтобы вступить в брак по всем законам.

Многих интересовал вопрос, по какой причине пара решила обвенчаться. Актриса рассказала, что они вместе пришли к этому шагу сразу во время диалога о браке. Она отметила, что этот выбор является крайне важным для них. Анастасия убеждена, что, несмотря на трудности с деторождением, именно этот обряд сможет помочь ей забеременеть. Громкое заявление шокировало пользователей Сети.

Артистка совершенно счастлива и с улыбкой вспоминает каждый момент. Она рассказала, что перед венчанием ощущала "страх, трепет, волнение", но затем почувствовала полное спокойствие. Самым забавным моментом самой свадьбы стал самый долгожданный. Она не смогла надеть кольцо на палец избранника, так как его руки слегка распухли. Тогда диве пришлось облизать безымянный палец жениха. Затем друзья поддержали их и организовали флешмоб роликов того же толка.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 17 июня 2021, 11:29 Источник: Wedding ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Страх, трепет, волнение": вступившая в брак в Макеева сделала заявление о беременности

Актриса соблюдала все правила
Шоу-бизнес

Дети Тарасова оказались в опасности из-за халатности

Многодетный отец переживает
Шоу-бизнес

Срезала жир с живота: Алена Апина пошла на крайние меры

Звезда хочет быть красивой
Шоу-бизнес

"Достала так, что уже все": появились новые подробности о разводе Бородиной

Телеведущая переживает сложный период в жизни

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 14 по 20 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 июня 2021 года
Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 2021 года
Гороскоп на июнь 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+