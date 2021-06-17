"Страх, трепет, волнение": вступившая в брак в Макеева сделала заявление о беременности

29 мая Анастасия Макеева вышла замуж за своего недавно разведенного возлюбленного Романа Малькова. На следующий день пара обвенчалась.

Артистка дала большое интервью на тему мероприятия и поделилась всеми деталями. Оказалось, что всю свою жизнь она мечтала о свадьбе на берегу моря. Однако ранее, видимо, ни один принц не стал тем самым. Именно с Романом они сошлись на том, что торжество должно пройти в Крыму, но прямо перед мероприятием они столкнулись с трудностями. Практически все декорации и аппаратура были привезены из столицы, а организаторы подвели пару за две недели до события. Все приготовления легли полностью на плечи невесты и жениха.

Анастасия Макеева рассказала, что свадьба была полностью белой. Ей хотелось исключительно нежности, много воздуха и солнца в этот день. Однако от традиционного пышного застолья пришлось отказаться. Они с супругом соблюдали пост, а потому питались лишь рыбой и овощами. Возлюбленные готовились к венчанию, чтобы вступить в брак по всем законам.

Многих интересовал вопрос, по какой причине пара решила обвенчаться. Актриса рассказала, что они вместе пришли к этому шагу сразу во время диалога о браке. Она отметила, что этот выбор является крайне важным для них. Анастасия убеждена, что, несмотря на трудности с деторождением, именно этот обряд сможет помочь ей забеременеть. Громкое заявление шокировало пользователей Сети.

Артистка совершенно счастлива и с улыбкой вспоминает каждый момент. Она рассказала, что перед венчанием ощущала "страх, трепет, волнение", но затем почувствовала полное спокойствие. Самым забавным моментом самой свадьбы стал самый долгожданный. Она не смогла надеть кольцо на палец избранника, так как его руки слегка распухли. Тогда диве пришлось облизать безымянный палец жениха. Затем друзья поддержали их и организовали флешмоб роликов того же толка.

