Успенская в очередной раз связалась с малолеткой

Во время концерта на сцену к Любови Успенской прорвался один из юных поклонников.

Недавно королева шансона отправилась в гастрольный тур в Украину. Один из концертов прошел в Харькове с аншлагом. Зрители не стеснялись подпевать, а многие даже безудержно танцевали. Также поклонники приносили цветы и подарки, из-за чего выступление Любови Успенской прерывалось. Певица подходила к фанатам и принимала их презенты.

Одним из почитателей стал юной харьковчанин. Артистка не смогла сдержать умиление, когда увидела такого мальчика с букетом цветов. Успенская обняла молодого человека, а после пообщалась с ним. Из разговора стало понятно, что поклонника зовут Вова, и на концерт его привели родители. Любовь подчеркнула правильность их выбора и отметила, что музыкальный вкус нужно прививать с детства.

Впереди у Успенской еще несколько городов, в которых пройдут ее концерты. Певица призналась, что сейчас сцена ее лечит, ведь последнее время в жизни происходили лишь печальные события. Например, супруг подал на развод и начал делить имущество, а это, по словам артистки, малоприятный процесс.

Напомним, что муж Успенской – житель США. Брак не приносил вокалистке счастье, экс-возлюбленный издевался над ней и ее дочерью. Теперь же супруг намерен отобрать роскошное имущество. Юристы считают, что Любови немедленно нужно решать бракоразводный конфликт, иначе муж пойдет на крайние меры.