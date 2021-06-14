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Шоу-бизнес
Успенская в очередной раз связалась с малолеткой

Успенская в очередной раз связалась с малолеткой

Во время концерта на сцену к Любови Успенской прорвался один из юных поклонников.
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Недавно королева шансона отправилась в гастрольный тур в Украину. Один из концертов прошел в Харькове с аншлагом. Зрители не стеснялись подпевать, а многие даже безудержно танцевали. Также поклонники приносили цветы и подарки, из-за чего выступление Любови Успенской прерывалось. Певица подходила к фанатам и принимала их презенты.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

Одним из почитателей стал юной харьковчанин. Артистка не смогла сдержать умиление, когда увидела такого мальчика с букетом цветов. Успенская обняла молодого человека, а после пообщалась с ним. Из разговора стало понятно, что поклонника зовут Вова, и на концерт его привели родители. Любовь подчеркнула правильность их выбора и отметила, что музыкальный вкус нужно прививать с детства.

Впереди у Успенской еще несколько городов, в которых пройдут ее концерты. Певица призналась, что сейчас сцена ее лечит, ведь последнее время в жизни происходили лишь печальные события. Например, супруг подал на развод и начал делить имущество, а это, по словам артистки, малоприятный процесс.

Напомним, что муж Успенской – житель США. Брак не приносил вокалистке счастье, экс-возлюбленный издевался над ней и ее дочерью. Теперь же супруг намерен отобрать роскошное имущество. Юристы считают, что Любови немедленно нужно решать бракоразводный конфликт, иначе муж пойдет на крайние меры.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
14 июня 2021, 06:00 Источник: Экспресс Газета ✓ Надежный источник
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