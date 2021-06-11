Директор актрисы Сафоновой опроверг данные о ее госпитализации

Появились актуальные данные о состоянии актрисы Елены Сафоновой. Директор артистки сообщил, что известие о госпитализации звезды фильма "Зимняя вишня" не соответствует действительности.
Сафонова вакцинирована и не болеет, сообщает Пятый канал. Ранее пресса распространяла информацию о том, что артистка была госпитализирована с пневмонией.
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