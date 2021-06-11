"Гаденький": звезда "Дома-2" плюнула в выскочку Манукяна

Звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова высказалась по поводу резонансного прихода на проект рэпера Давида Манукяна.



Появление бывшего возлюбленного Ольги Бузовой на проекте "Дом-2" до сих пор волнует общественность. Нового ведущего и его роль на проекте обсуждают все, кто имеет хоть какое-то отношение к телестройке. Не осталась в стороне и ставшая настоящей звездой реалити Юлия Ефременкова. Женщина прокомментировала появление Давида Манукяна в ответ на просьбу одного из своих подписчиков в "Инстаграм".

Ефременкову спросили, как она оценивает музыканта в роли ведущего. В ответ Юлия заявила, что DAVA – "человек гаденький", и в свете этого все его роли кажутся ей неважными. Очевидно, в конфликте бывших любовников Ефременкова занимает сторону Бузовой, так как ранее в одном из интервью она рассказывала, что очень тепло относится к бывшей ведущей и жалеет о ее отсутствии на "Доме-2". Когда-то Бузова помогла Ефременковой освоиться на телестройке и давала подсказки участнице из самых благородных побуждений. Юлия уверена, что зрители до сих пор скучают по экс-ведущей.

Что касается бывшего возлюбленного Бузовой, то он уже начал проявлять характер в роли ведущего проекта. Ранее "Дни.ру" сообщали о том, что Давид Манукян слишком резко повел себя на поляне: рэпер разозлился на одну из участниц проекта и грубо осадил девушку.