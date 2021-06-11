"Разговаривай нормально!": взбешенный Манукян влепил смачную пощечину звезде "Дома-2"

Недавно стало известно, что место Ольги Бузовой на популярном проекте занял ее экс-возлюбленный. Сначала участники относились к артисту с особым трепетом, но теперь начались конфликты.

В последнем выпуске "Дома-2" произошел настоящий скандал. Все дело в том, что настойчивый Давид Манукян хотел, чтобы участница шоу объяснила ему и себе, какие чувства она испытывает. Сейчас Кристина Лясковец строит отношения с Глебом Малмыгиным, но пока она не совсем уверена в том, что сделала правильный выбор.

Именно в этом вопросе и хотел разобраться ведущий. Видимо, звезда проекта была не в настроении, чтобы делиться откровениями. На все тезисы знаменитости она отвечала достаточно резко. Кристина сказала, что испытывает симпатию к молодому человеку, а чувств пока нет. "Что Вы еще от меня хотите?" – вдруг вскрикнула она.

Дружелюбный Давид Манукян внезапно для многих переменился в лице. Он разозлился и резко поставил участницу на место. Ведущий осадил девушку и подчеркнул, что, если обсуждать отношения она не хочет, то ей не место на телестройке. "Пришла, чтобы выпендриваться? Разговаривай нормально!" – заявил он.

Кристина Лясковец ничего не ответила Даве, а он просто перестал обращать на нее внимание. Артист продолжил разбираться в романах других участников. Отметим, обычно ведущие проекта стараются поддерживать теплые отношения с "подопечными" и лишь помогают им разбираться в любовных перипетиях. Многие поклонники исполнителя верят, что пока он просто не привык к обстановке.

