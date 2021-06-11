Пенкин раскрыл правду об отношениях с Пугачевой после конфликта

Сергей Пенкин откровенно рассказал о своих отношениях с Аллой Пугачевой.

60-летний артист ответил на многочисленные вопросы поклонников, среди которых оказалось много связанных с Примадонной. В Сети ходят различные слухи о том, что между звездами некогда произошел серьезный конфликт. Сергей Пенкин подтвердил, что они с Аллой Пугачевой не являются друзьями, но была ли ссора, пояснять не стал.

Музыкант рассказал, что он не ходит в гости к Галкину с Пугачевой и видится с ними редко, однако артисты созваниваются. Их можно назвать коллегами и приятелями, но не друзьями. Пару месяцев назад звездные супруги посетили концерт Пенкина в "Крокусе", который артист дал в честь своего юбилея. Пенкин признался, что ему было очень приятно поздравление от артистов такой величины. Певец сравнил признание Пугачевой с высокой оценкой его творчества детской аудиторией. Ранее артист озвучивал популярный мультфильм "Холодное сердце", в результате чего стал популярным у младшего поколения.

Говоря о Примадонне, в рубрике "Загугли звезду" на портале Teleprogramma.pro Сергей Пенкин также отметил, что он никогда не обращался к певице за помощью, как и она к нему. Однако, если бы Алле Борисовне когда-то понадобилось его содействие в каком-либо вопросе, музыкант с радостью бы его оказал.

Ранее "Дни.ру" писали об обвинениях в адрес Аллы Пугачевой со стороны другого известного артиста.