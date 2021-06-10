Пенкин рассказал о свадьбе с девушкой на 30 лет моложе себя

Сергей Пенкин в свежем интервью рассказал, что встретил девушку гораздо моложе себя. Отношения серьезные.

Сергей Пенкин всегда восхищал интеллигентных женщин. Его талант восторгал фанаток разных возрастов. Артист два раза был женат официально и крутил множество романов. Он никогда не страдал от недостатка любви. И вот, в 60 лет певец обрел новое счастье. Об этом он поведал в откровенном интервью.

Сейчас Сергей Пенкин встречается с женщиной вдвое моложе себя. Ее зовут Лера, ей 30 лет. По словам артиста, он готов к свадьбе и не исключает, что скоро она состоится. Если, конечно, все действительно настолько серьезно.

"Если, допустим, нас с девушкой дальше будет увлекать, то можем и расписаться... Мы, может быть, и распишемся", – признался Пенкин.

Пока артист скрывает личность своей спутницы от общественности. Он не хочет афишировать отношения и больше деталей о своей "девушке" не предоставил. Известно, что Лера не связана с миром шоу-бизнеса. Она не любит слишком пристального внимания и уж тем более славы, которая может обрушиться на нее из-за романа с артистом.

Напомним, недавно в Сети появились слухи о том, что у Сергея Пенкина есть внебрачный сын. Сам артист опровергает эти слухи и заявляет, что он бездетен, пишет "КП".