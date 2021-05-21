"Неразделенная любовь": Пенкин сделал внезапное заявление о внебрачном ребенке

Ранее появилась новость о том, что у артиста имеется внебрачный ребенок. Имя матери наследника тщательно скрывалось.

Все случилось в феврале. Тогда Сергей Пенкин отмечал свой юбилей и вдруг якобы ошарашил всех признанием. Исполнитель рассказал, что у него якобы есть ребенок от известной коллеги. В момент их тесного общения они оба трудились в гостинице "Космос". Все детали артист предпочел оставить при себе, но новость быстро разлетелась по Сети.

Пользователи тут же начали строить догадки, кто же из звезд эстрады мог встретиться в отеле с Сергеем Михайловичем. Видимо, ни одна из версий так и не получит подтверждения. Сегодня певец опроверг собственные слова.

Сергей Пенкин стал гостем программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым. Он крайне удивился напоминаю и заявил, что никаких детей у него нет. Артист предположил, что новость могла быть чьей-то злой шуткой. Отношения музыканта с разными женщинами так и не принесли ожидаемого счастья.

Артист полагает, что все дело в том, что он – человек творческий. По словам Сергея Михайловича, такие всегда выбирают одиночество. "Неразделенная любовь", – задумчиво произнес он и вспомнил, как однажды похудел из-за подобного почти на 30 килограммов.

