54-летняя Холли Берри открыла миру сочные ягодицы

Накануне Холли Берри опубликовала в личном блоге снимок в бикини.

Звезда Голливуда лежит на пляже в расслабленной позе. Артистка отвернулась от камеры и смотрит вдаль. На фоне виднеются океан и рельефный берег. Из одежды на актрисе только плавки и топ.

Несмотря на свой возраст, Холли Берри держит себя в прекрасной форме. На снимке можно рассмотреть аппетитные формы звезд: сочные подкаченные ягодицы и плоский живот. "Если надо выбрать бикини, я всегда за", – подписала фотографию артистка.

Поклонники с восторгом приняли снимок голливудской звезды. "Остановись! Ты меня убиваешь", "Очень сладко", "Просто невероятно", "Навеки прекрасна", "Выглядишь прекрасно", "Красотка", – написали в комментариях под фото.

Напомним, Холли Берри уже много лет живет с сахарным диабетом. Артистка узнала о страшном диагнозе, когда ей было чуть за 20. Как-то раз на съемочной площадке актриса упала в обморок, а затем впала в кому. К счастью, врачам удалось спасти девушке жизнь.

Звезде потребовалось не один год, чтобы принять свою болезнь. Чтобы поддерживать уровень сахара на нужном уровне, Холли Берри полностью исключила из своего рациона алкоголь и вредную пищу. Возможно, в том числе и поэтому даже в 54 года актриса выглядит молодо и подтянуто.