"Тело мечты": фигура 54-летней Холли Берри поразила народ

На взволновавшем поклонников снимке Берри позирует в леггинсах и ярком кроп-топе на фоне моря, в руках звезды – фитнес-резинка, с которой она выполняет упражнения. Этим кадром актриса привлекла внимание публики к собственным авторским тренировкам, которые с недавнего времени стали доступны в одном из бесплатных фитнес-приложений. Берри призвала поклонников оценить ее упражнения, которые отчасти вдохновлены боевыми искусствами, и высказать свое мнение в комментариях.
Фото 54-летней актрисы произвело настоящий фурор и уже набрало более 120 тысяч лайков. Фанаты Берри оставили множество восторженных комментариев в отношении великолепной фигуры звезды. К слову, многие уже успели попробовать ее уникальные упражнения и остались довольны.
“Фантастическая” (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред). “Тело мечты”, “как всегда сногсшибательна”, “ты выглядишь потрясающе”.
Актриса активно увлеклась спортом в прошлом году, когда ей нужно было быстро прийти в форму для съемок в очередном фильме. Ранее личный тренер Берри рассказывал, что тренировки стали неотъемлемой частью ее жизни. Спорт изменил жизнь Холли в лучшую сторону: благотворно повлиял на гормоны, повысил качество сна и жизни в целом.
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