"Плачу десять лет": Знаменитая актриса устала содержать бывшего мужа-нахлебника

Американская звезда рассталась с отцом своей дочери Габриэлем Обри еще в 2010 году. Путем долгих скандальных разбирательств Холли Берри выясняла с экс-возлюбленным отношения и пыталась отвоевать у него наследницу Налу. Суд постановил, что родители будут воспитывать девочку по очереди и обязал актрису выплачивать бывшему избраннику алименты. Сейчас Холли Берри признается, что ей надоело отвешивать Габриэлю Обри огромные суммы, большая часть которых уходит на его развлечения, а не ребенка.
"Я плачу уже десять лет. Полагаю, если женщине или мужчине приходится платить алименты, которые превосходят траты на разумные потребности в поддержке ребенка, это неправильно!" — объявила актриса. Каждый месяц с 2014 года актриса перечисляла экс-супругу 16 тысяч долларов (Более 1,2 миллиона рублей, — Прим. ред.). Холли Берри так устала работать на бывшего мужа-нахлебника, что добилась снижения суммы этих выплат вдвое с текущего месяца.
По мнению знаменитости, многие законы позволяют людям использовать детей ради материальной выгоды. Звезда считает ошибкой то, что многие злоупотребляют своими возможностями. Холли Берри призналась, что глубоко сочувствует выплачивающим алименты мужчинам, которые стали жертвами системы.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
Муж сегодня выпорет дочь
Все такие правильные,
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
Все болезни от нервов
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Разлюбил
лицемеры