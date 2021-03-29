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"Плачу десять лет": Знаменитая актриса устала содержать бывшего мужа-нахлебника

"Плачу десять лет": Знаменитая актриса устала содержать бывшего мужа-нахлебника

Знаменитая голливудская артистка сделала решительный шаг – урезала финансовые перечисления экс-избраннику. Холли Берри огорчена общественными устоями и открыто выражает свое недовольство.
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Американская звезда рассталась с отцом своей дочери Габриэлем Обри еще в 2010 году. Путем долгих скандальных разбирательств Холли Берри выясняла с экс-возлюбленным отношения и пыталась отвоевать у него наследницу Налу. Суд постановил, что родители будут воспитывать девочку по очереди и обязал актрису выплачивать бывшему избраннику алименты. Сейчас Холли Берри признается, что ей надоело отвешивать Габриэлю Обри огромные суммы, большая часть которых уходит на его развлечения, а не ребенка.

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"Я плачу уже десять лет. Полагаю, если женщине или мужчине приходится платить алименты, которые превосходят траты на разумные потребности в поддержке ребенка, это неправильно!" — объявила актриса. Каждый месяц с 2014 года актриса перечисляла экс-супругу 16 тысяч долларов (Более 1,2 миллиона рублей, — Прим. ред.). Холли Берри так устала работать на бывшего мужа-нахлебника, что добилась снижения суммы этих выплат вдвое с текущего месяца.

По мнению знаменитости, многие законы позволяют людям использовать детей ради материальной выгоды. Звезда считает ошибкой то, что многие злоупотребляют своими возможностями. Холли Берри призналась, что глубоко сочувствует выплачивающим алименты мужчинам, которые стали жертвами системы.

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Холли Берри. Фото: face to face/Instagram/www.globallookpress.com
Автор: 29 марта 2021, 02:23 Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник
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