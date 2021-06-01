"Как Жанна": обнаженная Орлова вывалила грудь

Певица активно ведет свой блог в "Инстаграм" и общается с поклонниками. На этот раз ей удалось удивить многих.

Несколько дней назад Ольга Орлова отправилась отдыхать на Мальдивы. Она уже начала выкладывать красочные фото и демонстрировать новые наряды. Накануне артистка опубликовала снимок в купальнике. На кадре она опирается на край бассейна в алом костюме с глубоким вырезом. Лиф выгодно подчеркивает пышную грудь дивы.

Многие отметили как свежо и молодо выглядит певица. Некоторые же тут же подчеркнули их сходство с покойной подругой, Жанной Фриске. "Красивая! Как Жанна", – писали пользователи. Коллег часто сравнивали, и это продолжается до сих пор. Когда-то их тандем считался одним из самых ярких и зажигательных в отечественном шоу-бизнесе.

Исполнительница решилась порассуждать о любви. Она уточнила у поклонников, способны ли они испытывать это светлое чувство. Также Ольга отметила, что любящего видно издалека, потому что он является человеком наполненным, счастливым и готовым отдавать многое миру.

Подписчики активно поддержали посыл Ольги Орловой. "Все начинается с любви к жизни и себе!", "Как Вы правы! Оттого и красота, что все понимаете", "Согласна на сто процентов. Людям, которые любят, легче жить", "Какая молодец! Просто жить и любить", – писали они.

