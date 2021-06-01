Изменившаяся Распутина шокировала внешним видом

57-летняя певица Маша Распутина становится неузнаваемой.

Накануне Маша Распутина поделилась новым снимком с подписчиками своего инстаграм-аккаунта. Артистка заметно преобразилась. На снимке невозможно разглядеть ни одной морщинки, отеков и других возрастных изменений. Вероятно, певица отретушировала снимок, из-за чего выглядит очень молодо.

Впрочем, интернет-пользователи не стали критиковать знаменитость за неестественность. Напротив, поклонники одарили Распутину всевозможными комплиментами. Один из фанатов назвал Машу одной из лучших артисток отечественного шоу-бизнеса. "Вы очень красивая", "Вы божественны", "Красотка", "Очень очаровательная", "Самая крутая", – написали шокированные красотой певицы фолловеры.

Отсутствие негативных комментариев можно объяснить низкой популярностью Распутиной в социальной сети. Певица имеет всего 72,9 тысячи подписчиков в "Инстаграм". Очевидно, что за публикациями артистки следят лишь преданные поклонники, а хейтеры собираются в аккаунтах других звезд.

Напомним, ранее Маша Распутина рассказала о своих диагнозах. Оказывается, артистка в детстве тяжело болела и постоянно лежала в клиниках. Врачи делали неутешительные прогнозы.