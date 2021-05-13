"Как баба на чайник": Распутину унизили в день рождения

Артист адресовал добрые слова звезде в своем инстаграм-аккаунте. Он пожелал Маше Распутиной счастья, любви и здоровья. Исполнитель обнародовал два снимка со знаменитостью.
На первом фото Кай Метов нежно обнимает подругу за плечо, стоя рядом с ней. На следующем снимке они сидят в студии звукозаписи. На этом снимке Маша Распутина облачена в красное короткое пальто, брюки в обтяжку и сапожки на высоком каблуке.
Фолловерам второй кадр пришелся не по душе. Маша Распутина показалась им на фото распухшей. Они посчитали, что коллега не поздравил, а унизил певицу таким снимком. "Как баба на чайник", – написал один из пользователей соцсети.
Отметим, несмотря на то, что звезда резко дает интервью и почти не выходит в свет, она активно ведет инстаграм-аккаунт. Маша Распутина всеми своими постами демонстрирует, что вполне довольна жизнью.
Артистка замужем за предпринимателем Виктором Захаровым. У певицы есть дочь Лидия от первого брака и Мария – от нынешнего супруга. В копилке знаменитости множество хитов, среди которых "Увезите меня в Гималаи", "Роза чайная", "Ты меня не буди", "Свадебные цветы" и другие.
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