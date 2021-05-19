"Я не доживу": врачи вынесли приговор Маше Распутиной

Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Убитая горем Алентова появилась на траурном мероприятии
Тощая Боярская всполошила народ своим видом
Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
"Интим обязательно будет": 67-летняя Успенская призналась о связи с 41-летним Агаларовым
партнеры
Среда
19 мая
Лента новостей
09:23
"Повторяющееся вранье!": мать заявила о неверности бывшего мужа Пелагеи
09:19
Аналитик Маслов назвал условие роста курса рубля
09:03
Эксперт Вышинский о последствиях встречи Путина и Байдена для Зеленского: Обернется унижением украинской власти
08:39
Прошедшая в финал певица Manizha заявила о травле на "Евровидении-2021"
08:34
"С головой не в порядке": взбешенная Максакова влепила смачную оплеуху "жениху" Садальскому
08:06
В клинике "Медицина 24/7" ответили на распространяемые в СМИ обвинения
06:07
Стартовали съемки турецкого сериала о современнике султана Сулеймана "Братья Барбаросса": подробности
04:00
Дочь Деми Мур и Брюса Уиллиса призналась в психическом расстройстве
02:05
"Естественно и органично": раскрепощенную Мороз засняли обнаженной
23:57
Нападут на Крым: Американские СМИ заявили о разработки плана по войне с Россией
22:29
"Была в неадеквате": Божена Рынска пожалела об интервью Собчак
22:08
В Подмосковье разработали уникальное средство для инфицированных ран
22:01
Помолодевшая Долина ошеломила россиян новой внешностью
21:47
"Перекрывается детородная функция": Бузову заподозрили в проблемах с беременностью
20:52
"Челюсть отвисла!": половые органы голого Димы Билана взорвали Интернет
20:44
В России хотят создать список опасных цифровых ресурсов
20:14
"Ребенок для фото": Рудковскую обвинили в покупке детей
20:13
В Подмосковье увидели дикого медведя
19:52
В России нашли более 40 тысяч долларовых миллионеров
19:36
Скончался знаменитый карлик российского кино
19:35
Ждите в гости! Макеева собралась к бывшей жене своего любовника
19:00
У Тодоренко заподозрили редкое генетическое заболевание
18:27
Политолог Карбалевич о блокировке крупного СМИ в Белоруссии: Власти хотят заткнуть рот всем инакомыслящим
18:27
Звезде советского экрана ампутировали ногу
18:25
"Кавказская пленница" Наталья Варлей госпитализирована из-за проблем с сердцем
18:23
Самбурская стала копией жены Певцова
17:59
Спасти носорогов: "Росатом" стал ключевым партнером уникального проекта
17:58
50-летняя "черная пантера" Кэмпбелл впервые стала мамой
17:31
Живут раздельно? Муж Бородиной засветил фото из чьей-то квартиры
17:25
США хотят превратить Украину в "плацдарм агрессии" против России – Азаров
17:24
Молодой любовник Варнавы наотрез отказался жить в ее квартире: Никогда
16:59
Собчак врезала изуродованной пластикой Решетовой
16:33
В США назвали дату встречи Путина и Байдена
16:26
Муж Скарлетт Йоханссон брызнул слизью ей в лицо в прямом эфире
16:25
"Въезд, к счастью, разрешен": Шаляпин намерен уехать из России в США
16:20
"Проституция развита": заявившей о насилии Прокловой нашли оправдание
16:19
Дизайнер-гей из "Не родись красивой": творческая судьба и личная жизнь актера Виталия Егорова
16:04
Аксенов отреагировал на заявление Зеленского о Крыме: Украине нужна территория без людей
15:37
"Какое унижение": Варнава рассказала о неприятном поступке возлюбленного
15:24
"Голословные обвинения!": возмущенный Шепелев влез в секс-скандал с громким разводом
15:22
Актер "Ведьмака" Генри Кавилл взбеленился из-за намеков на нетрадиционную сексуальную ориентацию
15:19
Пугачева сделала невероятный подарок к 50-летию Орбакайте
15:08
В Кремле ответили на вопрос о дате и месте встречи Путина и Байдена
14:52
Чехова поразила публику изменениями во внешности
14:45
Снова вместе: Тимати и Решетова воссоединились
14:44
Празднующая 43-летие Ломоносова из "Не родись красивой" получила трогательное признание от дочери
14:39
Лукашенко призвал подчиненных не расслабляться: Против Белоруссии работают спецслужбы с огромным опытом
14:38
Появилась шокирующая информация о таинственном любовнике Волочковой
14:26
Урганта заткнули за пояс в эфире Первого канала
14:26
В Подмосковье на лестничной клетке нашли труп девушки
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Бабушка Яга": оголившаяся Пугачева выставила напоказ свои заросли
Кадры Валерии без прикрас вызвали ажиотаж: народ ахнул
Венедиктов рассказал о скором уходе Лукашенко: Часики тикают не в его пользу
"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь
"Тройничок": продюсер предложил Штурм переспать с его женой за славу
Харассмент по-русски: почему коллеги ополчились на Лорак и Проклову
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Я не доживу": врачи вынесли приговор Маше Распутиной

"Я не доживу": врачи вынесли приговор Маше Распутиной

Маша Распутина рассказала о своих диагнозах. Оказывается, медики не давали ей шансов.
прочитано 1 раз

В программе "Мой герой" на "ТВ Центр" звезда поведала, что в детстве тяжело болела и постоянно лежала в клиниках. Врачи считали, что Маша Распутина – не жилец, делая неутешительные прогнозы.

ПО ТЕМЕ

"Как баба на чайник": Распутину унизили в день рождения

"Сдох как собака": Распутина ехидно высказалась о смерти близкого мужчины

 Маша Распутина

Маша Распутина певица

Певица призналась, что одним из ее страшных диагнозов был ревмокардит сердца. Мать будущей артистки очень переживала, ведь медики говорили, что девочка не доживет до совершеннолетия. В те годы Маша Распутина грезила о том, чтобы получить профессию хирурга и спасать людей.

Спустя годы она поняла, что ей нужно использовать свои замечательные и необычные вокальные способности. Маша Распутина отучилась в музучилище, стала петь в ансамбле и начала пробивать себе дорогу на большую сцену.

Исполнительница призналась, что ее кумиром в свое время был Иосиф Кобзон. Свою первую песню она записала именно у него на студии. Однако композиция никого не привлекла из-за слишком самобытного исполнения.

Но через год удача улыбнулась Маше Распутиной в лице композитора Игоря Матеты. Артистка ее перезаписала и стала лауреатом "Песни года". С того момента певица уверенно вошла в мир российского шоу-бизнеса.

Напомним, Маша Распутина 13 мая отметила 57-летие. Поклонники не перестают удивляться тому, как молодо и свежо в свои годы выглядит звезда.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Alexander Keltik/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 19 мая 2021, 09:59 Источник: "ТВ Центр" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Тело старухи!": истощенная любовница Прилучного вызвала оторопь

Мирославу Карпович резко раскритиковали
Шоу-бизнес

"Была в неадеквате": Божена Рынска пожалела об интервью Собчак

Журналистка пожалела о беседе с коллегой
Шоу-бизнес

"Въезд, к счастью, разрешен": Шаляпин намерен уехать из России в США

Артист грезит встречей с возлюбленной из США
Культура

Скончался знаменитый карлик российского кино

Актер умер 18 мая

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 2021 года
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+