Сексуальные танцы полуголой Кабаевой попали на видео

Блогер и модель Саша Кабаева пришла в себя после болезненного расставания с отцом своего ребенка.

Саша Кабаева стала особенно популярна в "Инстаграм" после скандальной истории о своем возлюбленном Александре Липовом, который прямо перед ее родами загремел в тюрьму. После его условно-досрочного освобождения казалось, что все страшное позади, но это не так.

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Теперь Кабаева поставила точку в отношениях с мужем. После расставания модель впала в депрессию и стала реже появляться в "Инстаграм". Поклонники забеспокоились за свою любимицу.

Но на днях Кабаева обрадовала фанатов сексуальным видео, судя по которому, стало ясно, что она пришла в норму. На кадрах девушка зажигательно танцует. Она в отличной физической форме и настроении. Скорее всего, переживания позади.

"Сашаааа! Ты вернулась, я помню твои слова, про танцы утром, с возвращением, малышка"; "Недавно ты говорила, что если ты опять начнешь танцевать, то ты счастлива! Ты умничка", – написали фолловеры.

Саша Кабаева и Александр Липовой поженились в 2016 году. Через некоторое время она узнала, что беременна. Потом муж блогера угодил в тюрьму по статье о мошенничестве. Девушка с младенцем на руках пыталась вытащить из заключения своего нерадивого супруга.