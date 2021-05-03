"Что вы творите!": раскисший Малахов расплакался прямо на съемках шоу

В студию ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" пригласили артистку Екатерину Молодцову и ее мужа Геннадия Николаевича. Выпуск программы был посвящен русским народным композициям.
Екатерина Михайловна и Геннадий Николаевич рассказали Андрею Малахову собственную историю любви. Вокалистка познакомилась с избранником полвека назад. Будущие супруги жили в одном Селе и посещали в одну школу.
Певица и ее супруг скоро отметят золотую свадьбу. Это не только брачный союз, но и творческий. Геннадий Николаевич является автором некоторых песен вокалистки. Молодцова исполнила композицию, написанную мужем. Артистка и ее супруг заставили гостей программы пуститься в пляс.
Также Екатерина Молодцова спела строчки из песни "Зови любовь, она и отзовется". Артистке подпевал весь зал. Телеведущий Андрей Малахов, слушая композицию, совсем раскис. Шоумен признался, что не смог сдержать слез. "Что вы творите!" – эмоционально отреагировал Малахов.
Андрей поинтересовался у Екатерины Михайловны, как ей и ее избраннику удается сохранять чувства друг к другу на протяжении долгих лет. Молодцова отметила, что настоящая любовь навсегда поселяется в сердце человека. Именно этим она отличается от простого влечения.
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