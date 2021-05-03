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"Что вы творите!": раскисший Малахов расплакался прямо на съемках шоу

"Что вы творите!": раскисший Малахов расплакался прямо на съемках шоу

Съемки программы обернулись слезами шоумена. Андрей Малахов был растроган до глубины души.
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В студию ток-шоу "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" пригласили артистку Екатерину Молодцову и ее мужа Геннадия Николаевича. Выпуск программы был посвящен русским народным композициям.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

Екатерина Михайловна и Геннадий Николаевич рассказали Андрею Малахову собственную историю любви. Вокалистка познакомилась с избранником полвека назад. Будущие супруги жили в одном Селе и посещали в одну школу.

Певица и ее супруг скоро отметят золотую свадьбу. Это не только брачный союз, но и творческий. Геннадий Николаевич является автором некоторых песен вокалистки. Молодцова исполнила композицию, написанную мужем. Артистка и ее супруг заставили гостей программы пуститься в пляс.

Также Екатерина Молодцова спела строчки из песни "Зови любовь, она и отзовется". Артистке подпевал весь зал. Телеведущий Андрей Малахов, слушая композицию, совсем раскис. Шоумен признался, что не смог сдержать слез. "Что вы творите!" – эмоционально отреагировал Малахов.

Андрей поинтересовался у Екатерины Михайловны, как ей и ее избраннику удается сохранять чувства друг к другу на протяжении долгих лет. Молодцова отметила, что настоящая любовь навсегда поселяется в сердце человека. Именно этим она отличается от простого влечения.

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Андрей Малахов. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 3 мая 2021, 11:25 Источник: "Привет, Андрей!" на телеканале "Россия 1" ✓ Надежный источник
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