Малахов довел до слез потерявшего жену Сумишевского

Ярослав Сумишевский стал вдовцом в феврале этого года. Супруга музыканта погибла в аварии.

ДТП произошло в конце января. Шансонье вместе с женой и другом попали в аварию, когда ехали на концерт. Мужчины практически не пострадали, а вот Наталья Сумишевская получила множественные травмы и впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь около недели, но организм не справился.

На днях артист стал гостем программы "Привет, Андрей!". В студии шансонье рассказал о своей супруге и о той страшной аварии, которая разделила его жизнь на до и после. По словам Ярослава Сумишевского, он вспоминает о погибшей каждый день. Несмотря на то, что с того дня прошло уже почти три месяца, певец до сих пор не готов поверить, что любимой больше нет на этом свете.

После очередного вопроса Андрея Малахова артист не смог сдержать слезы. Ему потребовалось несколько минут, чтобы восстановить дыхание. Шансонье заявил, что Наталья была для него не только любимой женщиной, но еще и другом. В студии программы "Привет, Андрей!" Ярослав Сумишевский презентовал свою новую песню, которую посвятил покойной супруге.

"Трудного говорить на эту тему", – подчеркнул артист.

Стоит отметить, что недавно певец пережил еще один шок. В марте в подмосковных Химках произошел взрыв газа, в результате чего обрушился подъезд жилого дома. Как оказалось, в числе погибших могла оказаться и дочь Ярослава Сумишевского – девушка проживала в многоэтажке, где случилось ЧП.