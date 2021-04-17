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Шоу-бизнес
Малахов довел до слез потерявшего жену Сумишевского

Малахов довел до слез потерявшего жену Сумишевского

Ярослав Сумишевский стал вдовцом в феврале этого года. Супруга музыканта погибла в аварии.
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ДТП произошло в конце января. Шансонье вместе с женой и другом попали в аварию, когда ехали на концерт. Мужчины практически не пострадали, а вот Наталья Сумишевская получила множественные травмы и впала в кому. Врачи боролись за ее жизнь около недели, но организм не справился.

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 Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

На днях артист стал гостем программы "Привет, Андрей!". В студии шансонье рассказал о своей супруге и о той страшной аварии, которая разделила его жизнь на до и после. По словам Ярослава Сумишевского, он вспоминает о погибшей каждый день. Несмотря на то, что с того дня прошло уже почти три месяца, певец до сих пор не готов поверить, что любимой больше нет на этом свете.

После очередного вопроса Андрея Малахова артист не смог сдержать слезы. Ему потребовалось несколько минут, чтобы восстановить дыхание. Шансонье заявил, что Наталья была для него не только любимой женщиной, но еще и другом. В студии программы "Привет, Андрей!" Ярослав Сумишевский презентовал свою новую песню, которую посвятил покойной супруге.

"Трудного говорить на эту тему", – подчеркнул артист.

Стоит отметить, что недавно певец пережил еще один шок. В марте в подмосковных Химках произошел взрыв газа, в результате чего обрушился подъезд жилого дома. Как оказалось, в числе погибших могла оказаться и дочь Ярослава Сумишевского – девушка проживала в многоэтажке, где случилось ЧП.

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Ярослав Сумишевский с супругой. Фото: www.instagram.com / yaroslav_sumishevskiy
Автор: 17 апреля 2021, 22:16 Источник: Россия-1 ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость698991
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Андрей! У Ярослава горе, его надо бы поддержать,а вы довели его до слез. Хорошо, что в студии собрались его друзья,хотелось послушать их, а получилась сборная солянка.Лучший друг Петрухин даже не спел.При чем здесь Успенская и ребята с югов.Такое впечатление,что Вы используете горе Ярослава для поднятия своих рейтингов.Стыдно!!!
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