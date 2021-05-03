Целлюлит все испортил: Боня сверкнула ягодицами в растяжках

Теледива Виктория Боня держит курс на естественную красоту. По крайней мере, так она заявляет в инстаграм-аккаунте вопреки дерзким замечаниям подписчиков. Знаменитость поделилась с фанатами эффектным снимком пятилетней давности, который был сделан на пляже Мальдив. Виктория Боня пыталась обратить внимание пользователей Сети на свой загар, но из-за вычурной позы народ начал оценивать ее ягодицы.
В комментариях к фото начались бурные обсуждения. Россияне начали спорить, насколько удачно смотрится Виктория Боня сзади без фотошопа и ретуши. Одни встали на защиту звезды шоу "Дом-2", другие — бросились отчаянно критиковать тело популярной инстадивы.
Многие так пристально разглядывали фигуру Виктории Бони, что обнаружили у нее целлюлит и растяжки. Пользователи Сети выразили свое мнение, неприкрыто занимая позиции строгих судей. "Классно выглядишь... Растяжки, целлюлит", "Попой надо заняться, растяжки можно убрать и с целлюлитом поработать", — отметили критики. Виктория Боня не стала отвечать на негатив гневом и оскорблениями, проявив деликатность. "Я уверена в себе, принимаю себя, и могу позволить заливать фото без обработки", — написала звезда в ответ на один из провокационных комментариев.
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