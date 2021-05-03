"Не хватает мужчины": многодетная Порошина мечется в поисках партнера

Артистка призналась, что без мужского плеча ей приходится непросто. Знаменитость нуждается в надежной поддержке, которая избавит ее от будничных тягот. Мария Порошина считает себя домашним человеком и осознает необходимость партнера, который станет ей мужем и отцом ее детям. Полноценную семью актриса называет большим счастьем, но пока все еще не может ее обрести.
"Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем", — откровенно объявила Мария Порошина в интервью. Звездная блондинка полагает, что этап одиночества предназначен ей свыше неспроста. По словам женщины, ей нужно глубоко разобраться в себе и внести изменения во внутренний мир, чтобы найти спутника жизни.
Детям, как думает артистка, необходимо мужское воспитание. Знаменитость уверена, что мать не может заменить отца, так как выполняет в семье совершенно другие функции и занимает абсолютно иную позицию. Мария Порошина относит мужчин к таким понятиям, как сила и защита и авторитет, которым нельзя идти наперекор.
Порой актрису охватывает горькая тоска, но она старается отгонять от себя печальные мысли и грусть. Женщина понимает, что вся семья держится только на ней. "У меня нет права, да и времени на уныние и отчаяние", — честно выразилась Мария Порошина.
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