Поплавская сообщила о смерти близкого человека

У актрисы умер отец Евгений Васильевич. Ему было 86 лет. Звезда написала, что ее отец оставил добрую и светлую память о себе. Его всегда с добрым словом будут вспоминать коллеги и друзья.
В своем блоге Яна Поплавская опубликовала снимок с папой, на котором она нежно обнимает его. Мужчина держит в руках серебряную ложечку, которую он подарил своему правнуку.
Отец Яны Поплавской был журналистом и сотрудником иновещания СССР. Мать работала в Театре на Таганке и Театре имени Моссовета. Семья у звезды творческая и дружная. Поэтому Яна тоже выбрала такой путь – строить актерской карьеру.
Поклонники Яны Поплавской поддержали любимую артистку. Они выразили глубокие соболезнования и пожелали ей сил и терпения."Царствие Небесное... Сил вам! Как нелегко пережить такую утрату"; "Примите мои соболезнования. Земля пухом", – написали фолловеры.
Стоит отметить, что еще совсем недавно отец Яны Поплавской был бодрым и веселым. Ничто не предвещало беды. Актриса заезжала к нему в гости после съемок в Останкино. В своем блоге она рассказывала, как семья смеялась до слез и проговорила весь вечер.
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