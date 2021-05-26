"Могу засудить": Виктория Боня обрушилась на журналистов из-за наглой лжи

В своем инстаграм-аккаунте звезда поведала, что еще пару недель назад являлась дамой в теле, но теперь снова худышка. Она посетовала на то, что набрать килограммы ей всегда было трудно.
По словам Виктории Бони, во время карантина у нее получилось это сделать. Вес модели долго находился на отметке 57-58 килограммов. Но после чистки печени голодом, травами и водой она потеряла несколько килограммов и снова стала похожа на подростка.
Телеведущая отметила, что недавно одно из СМИ написало фейковую новость о ней. "Легко могу засудить", – пригрозила Виктория Боня изданию, которое написало новость о том, что формы звезды были якобы от липофилинга.
Знаменитость добавила, что теперь опять будет набирать вес, но на это уйдут месяцы. Звезда поинтересовалась у фолловеров, в каком весе нравится им больше. Большинство подписчиков сошлись во мнении, что быть стройной Виктории Боне идет больше.
"Худая, конечно, ты лучше. Когда полней – возраста сильно добавляет тебе", – заявила одна из пользовательниц соцсети. Другие же отметили, что теледива прекрасна в любом виде.
Ранее Виктория Боня встревожила поклонников роликом из клиники. Модель сообщила, что ей провели операцию, но о своем диагнозе она распространяться не стала.
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