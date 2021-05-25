Скорчившуюся от боли Боню сняли на больничной койке

Телеведущая рассказала в сторис своего инстаграм-аккаунта, что ложится на операцию. Модель попросила фолловеров пожелать ей удачи. О том, какое именно вмешательство перенесла, Виктория Боня не сообщила.
Вскоре в микроблоге звезды появился пугающий ролик. В кадре сидящая на больничной койке звезда скорчилась от боли.
Рядом с ней при этом находится медик, успокаивая Викторию Боню. "Позитив – наше все. Все прошло хорошо, важно было сделать это вовремя", – подписала видо знаменитость.
Напомним, ранее Виктория Боня призналась, что у нее давно не было секса. Из-за этого она ненадолго сошлась с бывшим бойфрендом. Такое поведение светская львица иронично окрестила "обнулением счетчиков".
А недавно модель удалила основную страницу в "Инстаграм". Этот поступок шокировал фолловеров. Однако вскоре Виктория Боня появилась в своем втором микроблоге. Дива извинилась перед поклонниками и рассказала, что просто "загуляла". Так, она успела сходить на вечеринку, встретиться с подругами и побывать на свидании.
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