"Лесбиянит в полный рост": сексапильная Водонаева воспылала страстью к подруге

На днях Алена Водонаева заявила, что не против отношений с женщинами.

Светская львица отметила, что у нее никогда не было романов с представительницами "слабого" пола. При этом звезда добавила, что готова к подобного рода эксперименту, если встретит своего человека. Судя по всему, искать долго ей не пришлось.

Рустам Солнцев в беседе с "Дни.ру" рассказал, что думает о предпочтениях подруги. "Водонаева вообще знатная кошатница, которая, естественно, ценит все хорошее и все красивое: красивых котов, красивых мужчин, красивых женщин, – начал шоумен издалека. – Поэтому для меня совершенно не удивительно, что эта знатная кошатница сейчас стала любить во всех смыслах свою какую-то подружку. Я ее в этом поддерживаю дико".

Журналист подчеркнул, что уже видел фотографии блогера с возлюбленной, и это замечательно. В любовницы Алене Водонаевой записали дизайнера Ольгу Якубович. Стоит отметить, что девушки знакомы довольно давно. Экс-участница шоу "Дом-2" является поклонницей творчества модельера и неоднократно принимала участие в ее показах.

"Пока мы тут с вами общаемся, она лесбиянит в полный рост. Я ее с этим поздравляю", – отметил Рустам Солнцев в беседе с "Дни.ру".

При этом, по словам шоумена, во времена "Дома-2" Алена Водонаева не проявляла интереса к девушкам. "Это все раскрылось сейчас, и слава Богу. Мы узнали обратную сторону этой медальки", – подчеркнул Рустам Солнцев.

Напомним, накануне блогер впервые вышла в свет со своей пассией. Женщины появились на премьерном показе якутского хоррора "Иччи". Алена Водонаева и Ольга Якубович прошлись по красной дорожке, держась за руки.