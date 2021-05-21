Бледанс появилась в общественном месте в кокошнике

Для светского мероприятия Эвелина Бледанс выбрала брендовые шаровары с яркой широкой резинкой и кроп-топ с длинными рукавами. На ее лице почему-то были солнцезащитные очки, хотя фотографировали ее в помещении. А на голове красовался... кокошник. Стоит отметить, что звезда была в возбужденном состоянии и приподнятом настроении.
Такой образ Эвелина Бледанс подобрала для похода в Музей декоративно-прикладного искусства, где прошло открытие выставки "Миссия матрешки". На мероприятие Бледанс появилась вместе с сыном Семеном. Мальчик тоже был одет тематически – он был в зеленой косоворотке, расшитой национальными узорами.
На выставке гости увидели матрешек, кукол для оберега, коллекции платьев народов России и многое другое. Гости попробовали русских пирогов, сбитня и чая из самовара. Отчет о посещении выставки Бледанс опубликовала в "Сторис" своего "Инстаграм".
Помимо Эвелины Бледанс на мероприятие приехали Марина Левкина, Алиса Толкачева и другие.
Напомним, ранее Эвелина Бледанс удивила подписчиков странными кадрами, на которых иронично похвасталась пышным седым пушком над верхней губой. Публикация вызвала бурную реакцию у аудитории, хотя многие и привыкли к провокационным выходкам звезды.
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