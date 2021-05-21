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Шоу-бизнес
Бледанс появилась в общественном месте в кокошнике

Бледанс появилась в общественном месте в кокошнике

Ведущая Эвелина Бледанс вместе с сыном вышла в свет. Наряд звезды удивил поклонников.
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Для светского мероприятия Эвелина Бледанс выбрала брендовые шаровары с яркой широкой резинкой и кроп-топ с длинными рукавами. На ее лице почему-то были солнцезащитные очки, хотя фотографировали ее в помещении. А на голове красовался... кокошник. Стоит отметить, что звезда была в возбужденном состоянии и приподнятом настроении.

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 Эвелина Висвальдовна Бледанс

Эвелина Висвальдовна Бледанс актриса театра и кино, певица, телеведущая

Такой образ Эвелина Бледанс подобрала для похода в Музей декоративно-прикладного искусства, где прошло открытие выставки "Миссия матрешки". На мероприятие Бледанс появилась вместе с сыном Семеном. Мальчик тоже был одет тематически – он был в зеленой косоворотке, расшитой национальными узорами.

На выставке гости увидели матрешек, кукол для оберега, коллекции платьев народов России и многое другое. Гости попробовали русских пирогов, сбитня и чая из самовара. Отчет о посещении выставки Бледанс опубликовала в "Сторис" своего "Инстаграм".

Помимо Эвелины Бледанс на мероприятие приехали Марина Левкина, Алиса Толкачева и другие.

Напомним, ранее Эвелина Бледанс удивила подписчиков странными кадрами, на которых иронично похвасталась пышным седым пушком над верхней губой. Публикация вызвала бурную реакцию у аудитории, хотя многие и привыкли к провокационным выходкам звезды.

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Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Автор: 21 мая 2021, 20:11 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
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