"Сами виноваты!": взбешенная Бородина опустилась до хамства в адрес россиянок

Ксения Бородина не на шутку разозлилась на подписчицу, публично обвинившую ее в мошенничестве.

Накануне одна из многочисленных подписчиц инстадивы назвала ее аферисткой. Девушка рассказала, что "повелась" на рекламу букмекеров, которую представляла телеведущая, и в результате потеряла 80 тысяч рублей. Ксения Бородина не стушевалась и поспешила дать в сторис своего "Инстаграм" гневный ответ своей обвинительнице.

Телеведущая обвинила подписчицу в глупости и заявила, что она никогда не рекламирует букмекеров. Разозлившаяся Бородина подчеркнула, что женщины с куриными мозгами сами виноваты в том, что их обманули, так как она регулярно повторяет в своем микроблоге, чтобы ее фолловеры не подписывались ни на какие "левые страницы". В гневе телеведущая "Дома-2" пообещала, что ее подписчица потеряет еще больше, так как она подаст на девушку в суд за ложные обвинения в свой адрес.

Ксения Бородина заявила, что она никогда не участвует в конкурсах, в которых подписчикам нужно за что-то платить. Все ее инста-активности ограничиваются бесплатными гивами и "кругами". Тем не менее, конфликт не был исчерпан, и обманутая подписчица продолжила доказывать свою правоту и провоцировать телеведущую на агрессию.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Ксения Бородина вышла в свет без мужа и спровоцировала слухи о его уходе – возможно, этим обусловлено плохое настроение звезды.