Муж ушел? Бородина вышла в свет как мать-одиночка

Телеведущая приехала с детьми на масштабное мероприятие без мужа. Россияне обеспокоены за семью Ксении Бородина и Курбана Омарова.

Звезда шоу "Дом-2" привела маленьких дочерей Марусю и Теону на церемонию вручения премии RU.TV. Ксения Бородина хорошо подготовилась к торжественному событию, выбрав потрясающе красивый образ не только для себя, но и для девочек. Теледива появилась на красной дорожке с детьми, гордо взирая на окруживших ее фотографов и репортеров, а весь вечер снимала для "Инстаграм" истории о том, как выступают артисты и веселится народ. Поклонникам, которые наблюдали за Ксенией Бородиной в Сети, показалось, что прозвучал тревожный звонок — отношения ведущей с супругом Курбаном Омаровым дали непоправимую трещину.

Фанаты похвалили эффектный имидж телеведущей, оставили восторженные отзывы о девочках, но остались озадачены вопросом о том, почему избранник Ксении Бородиной снова не присоединился к семье. Совсем недавно он отдыхал на Мальдивах отдельно от жены, из-за чего слухи о разводе звездных супругов начали укрепляться сильнее.

Пользователи Сети устроили в комментариях к свежему посту Ксении Бородиной бурные обсуждения. "Я всегда поражаюсь. Семейная пара, вся на обзоре, но муж-то где?", "Где Курбан?", "Простите, но очень переживаю, что произошло у вас с Курбаном?", "А папа почему пропал?" — спросили россияне телеведущую.

