Скандалист Моргенштерн с треском провалился

Алишер Моргенштерн выпустил новый альбом, который не оправдал ожидания многих поклонников.

Многочисленные фанаты эпатажного музыканта с нетерпением ждали новой пластинки 23-летнего Валеева и, наконец, дождались. Сегодня треки из нового альбома под названием Million Dollar: Happiness появились на всех основных платформах. Всего в сборнике 13 композиций, написанных в разных стилях. Фанаты кинулись слушать долгожданные новинки, но оказались несколько разочарованы новыми работами Алишера Моргенштерна.

Согласно отзывам пользователей Сети, музыка исполнителя стала более примитивной, а тексты более понятными. Некоторые фанаты и вовсе посчитали альбом полным провалом и заявили, что его нельзя даже сравнить с предыдущей пластинкой под названием "Легендарная пыль".

Поклонники Моргенштерна связали изменения в творчестве певца с уходом от него саундпродюсера Славы Марлоу. Сразу несколько песен в альбоме связаны с его именем, а в одном из треков он читает речитатив, который намекает на конфликт между коллегами. Фанаты признали, что без Марлоу музыка Моргенштерна будет совсем другой, и даже призвали Славу вернуться. Впрочем, некоторые пользователи посчитали этот уход всего лишь удачным пиар ходом – об этом сообщил "StarHit". Также у Моргенштерна нашлись и такие фанаты, которые положительно оценили альбом рэпера и даже поблагодарили его за новинки.

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о том, как Алишер Моргенштерн ввязался в спор и поплатился за свое тщеславие.