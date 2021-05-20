"Как лань": разведенная Мамаева преобразилась после очередной операции

После развода с футболистом Алана Мамаева захотела стать еще краше.

В апреле этого года одна из самых скандальных пар русского футбола распалась. Алана и Павел Мамаевы официально развелись после восьми лет брака. Обретя новый статус, Алана Мамаева отправилась покорять Москву и даже решилась на внешние изменения с помощью очередной операции.

Несмотря на обладание и без того стройной фигурой, женщина захотела сделать липосакцию. По ее мнению, даже ей есть что корректировать. Результатами своего преображения Алана поделилась с подписчиками в своем инстаграм-аккаунте. Женщина призналась, что очень довольна эффектом. В шутку Мамаева заметила, что из кабачка превратилась в настоящую лань.

Ранее о желании Мамаевой постоянно корректировать свою фигуру высказывалась скандально известный блогер Лена Миро. Она заявила, что Мамаева уже вышла в тираж и ее самомнение сильно пострадало от того, что муж изменил ей с молодой испанкой.

Напомним, что жена футболиста решилась на развод именно после того, как вскрылась очередная измена Мамаева с испанкой по имени Ирен Гарсия Морено, которую мужчина встретил на сборах. Уязвленная жена в порыве гнева обнародовала личные данные любовницы мужа, а после решилась на развод.

Ранее "Дни.ру" писали, как именно Алана Мамаева узнала о неверности мужа.