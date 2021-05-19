В семье королевы Великобритании сообщили об очередном наследнике

После смерти мужа королевы Елизаветы в семье ждут очередного прибавления.

В июне 2020 года внучка британской королевы Елизаветы II Беатрис вышла замуж за итальянского аристократа Эдоардо Мапелли-Моцци. Свадьбу принцессы с ее возлюбленным отметили скромно и в узком кругу. сыграла скромную свадьбу из-за пандемии коронавируса. Пышному празднеству помешала бушующая эпидемия коронавируса.

Сразу после торжества поклонники королевской семьи начали судачить, когда же у пары родится наследник. Хорошие новости не заставили себя долго ждать. 19 мая стало известно, что 32-летняя принцесса Беатрис беременна. Об этом сообщается в аккаунте Букингемского дворца.

В тексте сообщения говорится, что королева Елизавета уже знает о радостном событии.

Пока не известно, когда именно родится наследник престола. Однако совершенно точно это произойдет предстоящей осенью. Кто родится у Беатрис – мальчик или девочка – держится в строжайшей тайне.

Напомним, месяц назад умер муж королевы Елизаветы принц Филипп. Ему было 99 лет. После трагедии королева до сих пор не может оправиться и почти не выходит из дворца.

Ранее "Дни.ру" сообщали о секретном завещании, которое обнаружили после смерти принца Филиппа.