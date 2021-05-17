Засекреченное завещание принца Филиппа шокировало Британию

Весомая доля имущества и драгоценностей покойного принца Филиппа перейдут королеве Елизавете II.

В настоящий момент семья занимается официальным оформлением завещания принца Филиппа. По его желанию, основная часть имущества, ценностей и древних книг достанутся супруге. Однако в документе еще идет речь и о накоплениях, которые составляют около 30 миллионов британских фунтов. Дальнейшая судьба денег принца Филиппа пока неизвестна.

Как рассказал юрист семьи лорд Вульфсон, монархи изъявили желание скрыть от общественности все пункты завещания. По его словам, члены известного рода раскроют секреты документа, если посчитают это приемлемым.

Такое заявление взбудоражило британцев, ведь они особенно пристально наблюдают за роскошной жизнью семьи. Все их прихоти осуществляются за счет бюджета Британии, который пополняется из налогов населения.

Многие общественные деятели поддержали народ. Так, Давид Макклюр, эксперт в области экономики, настаивает на официальном оглашении завещания принца Филиппа.

"Причина, по которой скрывается завещание – мошенничество. Оно не искоренено во дворце и по сей день", – резко заявил Макклюр.

Отметим, принц Филипп скончался в апреле этого года, не дожив до столетия несколько месяцев. Причиной смерти стали тяжелые заболевания. 30 апреля состоялись похороны монарха, за которыми наблюдал весь мир.