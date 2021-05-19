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Шоу-бизнес
"Лучше уйти": Бородина сделала громкое заявление после слухов о разводе

"Лучше уйти": Бородина сделала громкое заявление после слухов о разводе

Недавно пользователи заподозрили, что в браке дивы произошел неожиданный разлад. Теперь она обсудила с ними отношения.
прочитано 360 раз

Ксения Бородина активно ведет свой блог в "Инстаграме" и часто общается с поклонниками. Накануне она снова предложила им поделиться насущным. Многие тут же принялись задавать вопросы о личном.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Так, внезапно звезда рассказала, что сейчас любит проводить время в одиночестве, что вызвало еще больше негодования у самых внимательных. Позднее она начала рассуждать о кризисах в отношениях. Знаменитость рассказала, что психологи выделяют около семи сложных периодов в отношениях. В сумме получается, что бороться за право быть вместе приходится всю жизнь. Ксения отметила, что нужно научиться терпеть, но при этом оставаться в здравом уме. Если ничто не помогает, то нужно принять решение. "Лучше уйти", – многозначительно сказала она.

Позднее Ксения Бородина призналась, что не считает нужным вообще бороться за мужчину. По ее мнению, так можно получить лишь "маменькиного сынка", потому что сильных людей не подкупает такое поведение. Взрослый и осознанный мужчина всегда знает, чего он хочет, и как это получить.

Несмотря на всю откровенность, пока прямых вопросов о своей личной жизни телеведущая избегает. В последнее время ее почти не видят рядом с супругом. Однако многие полагают, что иллюзия ссоры возлюбленных – не более, чем еще один грамотный пиар-ход.

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Фото: www.instagram.com/ borodylia
Автор: 19 мая 2021, 11:39 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бородина пришла в школу без штанов

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