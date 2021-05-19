Народ поражен: в кого превратилась с годами внучка Кобзона

Наследнице Иосифа Кобзона Арнелле-Мари 16 лет. Девушка изумила россиян своей внешностью.

Внучка покойного Народного артиста недавно вернулась в Россию из Испании, где жила последние годы. О ее личной жизни известно совсем немногое. Она не ведет публичный образ жизни и не появляется на светских тусовках.

Арнелла-Мари имеет страничку в "Инстаграм", но фото публикует там не часто. В микроблоге девушки фолловеры восхищаются необычной красотой родственницы Иосифа Кобзона. Снимки младшей дочери Натальи Раппопорт-Кобзон неизменно собирают массу лестных отзывов.

"Шикарная", "Ангел", "Красотка", "Нереальная", – осыпают комплиментами девушку пользователи соцсети. Фолловеры считают, что яркая внешность может помочь внучке Иосифа Кобзона сделать карьеру модели.



Отметим, что у исполнителя, скончавшегося в 2018 году после долгой борьбы с онкологией, семь внуков. Певец не раз говорил о том, что обожает своих внуков, но не желает, чтобы они добивались успеха благодаря его славе. Артисту было 80 лет, когда поклонникам пришлось с ним проститься. Звезду похоронили на Востряковском кладбище рядом с матерью.