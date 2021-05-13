"Сдох как собака": Распутина ехидно высказалась о смерти близкого мужчины

В середине 80-х годов артистка родила от своего продюсера Владимира Ермакова дочь Лидию. Однако свадьбу пара сыграла лишь в начале 90-х, когда наследнице было около восьми лет.
К сожалению, первый брак Маши Распутиной просуществовал недолго. Муж изменил певице с молоденькой учительницей. Ермаков после развода настроил Лиду против матери. Кроме того, у девушки обнаружили проблемы с психикой и отправили на лечение в спецклинике.
Экс-супруг Маши Распутиной умер несколько лет назад в эфире одной из телепрограмм. Исполнительница язвительно прокомментировала кончину когда-то любимого мужчины. Она отметила, что он "сдох как собака". По словам звезды, Ермакову недоплатили за участие в шоу, и он стал скандалить. Маша Распутина добавила, что продюсер жил подло и также ушел на тот свет.
Спустя годы наследница артистки призналась, что не понимает, как могла пойти в свое время на поводу у отца, который на много лет запер ее в больнице. Лидия не питает добрых чувств к родителю.
Отметим, что 13 мая Маше Распутиной исполнилось 57 лет. Певица замужем за бизнесменом Владимиром Захаровым. В этом браке у звезды на свет появилась дочь Мария. В свои годы знаменитость прекрасно выглядит.
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