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Шоу-бизнес
65-летняя Долина в мини-платье спела про войну: Собачий холод

65-летняя Долина в мини-платье спела про войну: Собачий холод

Накануне Лариса Долина приняла участие в концерте в честь Дня Победы.
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Мероприятие прошло в Ленинградской области, звезда появилась во Всеволожске. Об этом артистка сообщила на своей странице в "Инстаграм". Певица опубликовала снимок с коллегами по сцене. Артисты рядом с Ларисой Долиной одеты в стиле 40-х годов прошлого века: молодые люди в гимнастерках, а девушки в цветастых платьях.

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Лариса Александровна Долина эстрадная певица

Певица же выбрала для выступления более современный наряд. Недавно звезда джаза сильно похудела и теперь не стесняется появляться на публике в короткой одежде. Для концерта в честь Дня Победы Лариса Долина выбрала мини-платье изумрудного цвета в пайетках. Ноги артистки украсили золотые ботфорты.

"Атмосфера была очень теплой, несмотря на собачий холод! Всех еще раз с праздником! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала звезда. Поклонники пришли в восторг от образа Ларисы Долиной, отметив, что артистка прекрасно выглядит в свои 65 лет.

"Прелесть! Вот что значит Девушка следит за собой!", "Лариса, Вы выглядите потрясающе! Всех Вам благ", "Невероятная красотка, дива", "Шикарное платье, Лариса", "С Праздником Вас, Лариса! Выглядите потрясающе!", "Платье! Я такой красоты еще не видела! Не могу налюбоваться! Ну что за цвет! Красотища!" – написали в комментариях.

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Лариса Долина. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 10 мая 2021, 12:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

63-летняя Лариса Долина вышла в свет в короткой юбке

комментарии

Ответить:

марс
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совсем бабка долбанулась, никакого уважения ко Дню Победы
Гость718551
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Мерзкая жидовка
1

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