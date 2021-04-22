Возбуждено уголовное дело после жалоб Наргиз на травлю

По имеющейся информации, причиной для обращения звезды к стражам порядка стал случай, произошедший летом 2019 года. Артистка рассказывала, что тогда злоумышленники разместили в "Инстаграм" публикацию с резкими нападками на Наргиз Закирову.
Однако свои слова автор поста не потрудился сопроводить никакими доказательствами. При этом критика подавалась в утвердительной форме, передает Пятый канал.
Знаменитость сообщила, что хейтеры озвучили лживые сведения, очернив ее честь и достоинство. Позже заключение эксперта подтвердило правоту слов Наргиз Закировой о том, что в публикации есть слова, которые выражают негативную оценку артистки.
Отметим, что певица нередко становится фигуранткой скандалов и подвергается критике не только рядовых пользователей Сети, но и коллег по творческому цеху. Напомним, ранее известный артист Иван Охлобыстин заявлял о том, что звезда злоупотребляет спиртным. Наргиз Закирова молчать не стала и в резкой форме ответила, что актер ее лично не знает, чтобы давать подобные оценки.
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