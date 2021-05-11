Фанаты бьют тревогу: красавчик Леонардо Ди Каприо изменился до неузнаваемости

Артист нечасто публикует в инстаграм-аккаунте собственные фотографии. Соцсеть он использует исключительно в просветительских и благотворительных целях. Накануне звезда показала кадр из картины Мартина Скорсезе "Убийцы цветочной луны".
На снимке Леонардо Ди Каприо сидит за столом с партнершей по фильму Лили Глэдстоун. Внешний вид актера слегка напугал поклонников. Кумир миллионов выглядит заметно постаревшим и обрюзгшим. Лицо артиста усеяно морщинами, а волосы зачесаны на прямой пробор и кажутся не очень чистыми.
Впрочем, большинство фанатов все же были рады видеть кадр из будущего фильма с участием Леонардо Ди Каприо. В комментариях подписчики заявили, что не могут дождаться премьеры.
Стоит отметить, что Лео – один из самых закрытых актеров Голливуда. Он нечасто появляется на публике, а также старается не афишировать подробности своей личной жизни. В настоящее время 46-летний Ди Каприо встречается с 23-летней моделью Камилой Морроне. Они вместе уже четыре года, и все с нетерпением ждут, когда пара объявит о помолвке.
По словам инсайдеров, Камила – девушка мечты. Она легка в общении, умна, мила и отлично ладит с семьей актера, да и он вхож в дом ее родителей. То и дело в прессе появляются слухи о беременности Морроне, однако, судя по всему, влюбленные пока не спешат с потомством.
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