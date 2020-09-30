СМИ: 45-летний Леонардо Ди Каприо скоро станет отцом

Поклонники с нетерпением ждут, когда Ди Каприо и Морроне объявят о рождении первенца, ведь они встречаются уже три года, но влюбленные продолжают молчать. Со свадьбой они тоже не спешат.
Подробности американскому изданию Woman's Day рассказал инсайдер, вхожий в круг Леонардо. По его словам, Камила находится на первых месяцах беременности.
Подтверждением его слов являются свежие снимки, на которых пара запечатлена во время прогулки. На кадрах видно, что модель поправилась, у нее округлился живот. Если эта информация правдива, то малыш должен родиться весной.
Стоит отметить, что Камила очень предана актеру. Она часто сопровождает Леонардо. Например, ездит с ним на съемки. Благодаря отношениям со звездой Голливуда, девушка продвинулась по карьерной лестнице. Несколько лет назад она была неизвестной моделью из Аргентины, сегодня же девушка – успешная звезда.
Напомним, ранее Марго Робби рассказала о неловком моменте, который произошел с ней перед съемками фильма "Волк с Уолл-стрит". Во время проб актриса влепила пощечину Ди Каприо: так нужно было сделать, согласно сценарию. Но удар был слишком сильным. Режиссер Мартин Скорсезе оценил старание Марго и утвердил ее на роль.
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