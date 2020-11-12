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Шоу-бизнес

"Вы вообще знаете, кто я такой?": хамящего Ди Каприо вытолкали в шею

Леонардо Ди Каприо. Фото: AMPAS/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Голливудского актера выгнали из лифта. Так Леонардо Ди Каприо узнал, что статус знаменитости не всегда может выручить.
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В "ТикТок" состоялся флешмоб, в котором пользователи рассказывали о казусах, возникающих во время общения со знаменитостями. Жительница Флориды по имени Каталина вспомнила забавный эпизод, который случился с популярным актером Леонардо Ди Каприо.

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Леонардо Вильгельм Ди Каприо актер

Брат девушки работал телохранителем. Мужчина охранял покой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла. Как-то раз политика занесло в Лас-Вегас. Пауэлл со своей свитой остановился в отеле. В гостинице для влиятельного деятеля организовали отдельный вход с лифтом.

В то же время в заведение заселился голливудский актер Ди Каприо. Перемещаясь по зданию отеля, Леонардо захотел воспользоваться лифтом. Актеру преградили путь охранники Пауэлла. Артисту предложили найти другой вход.

Звезда Голливуда разозлилась. "Да вы вообще знаете, кто я такой?" – выпалил возмущенный артист. Родственник Каталины ответил утвердительно и назвал артиста по имени. В итоге хамящего Леонардо погнали взашей из лифта.

Как писали "Дни.ру", Леонардо Ди Каприо, по слухам, скоро станет папой. Поговаривают, что молодая любовница звезды Камила Морроне беременна. Закоренелый холостяк Лео слухи об отцовстве не комментирует, но и не опровергает. Между тем папарацци заметили, что актер поправился на карантине и отрастил пузо.

Автор: 12 ноября 2020, 04:00

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