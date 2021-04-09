Большое горе: Елизавета II вместе с народом скорбит о муже

Президент России направил соболезнования Елизавете II в связи с кончиной ее супруга. Принц Филипп умер в возрасте 99 лет.

Британский народ скорбит о герцоге Эдинбургском, который прожил долгую и достойную жизнь и всего несколько месяцев не дожил до своего столетнего юбилея. В Соединенном Королевстве объявлен общенациональный траур. Пока он длится, все флаги в стране приспущены. Королева в это время не будет заниматься государственными делами, законы приниматься не будут, а члены парламента в знак скорби будут носить на рукавах черные ленты. Траур продлится до того, как принц Филипп будет погребен в соответствии со всеми правилами королевской семьи.

Дата похорон почившего принца пока не называется. Подготовка к погребальной церемонии уже ведется. Сама же 94-летняя королева, которая более 70 лет состояла в браке с принцем, в настоящее время принимает соболезнования по поводу смерти мужа. Известно, что глава нашего государства уже направил ей официальную телеграмму. Президент отметил, что с именем герцога связаны многие важные события в истории королевства – об этом говорится на официальном сайте Кремля. Герцог Эдинбургский вызывал огромное уважение у своих подданных и обладал значимым международным авторитетом в различных вопросах, поэтому его кончина стала трагедией не только для британцев, но и для всего мира.

Напомним, что перед смертью принц Филипп проходил лечение в медучреждении и перенес серьезную операцию на сердце.