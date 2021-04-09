Подставляет водитель: Киркоров оправдался за штрафы от ГИБДД

Филипп Киркоров впервые прокомментировал свои многочисленные нарушения правил дорожного движения.



Король российской эстрады регулярно превышает скорость, неправильно паркуется и игнорирует дорожную разметку. Филипп Киркоров признает, что часто нарушает ПДД.

Певец пожаловался, что иного выхода у него нет. Дело в том, что у артиста очень напряженный график и совершенно нет времени ждать свободной дороги в пробках.

По словам Филиппа Киркорова, штрафов ГИБДД ему приходит много. "Нарушаем постоянно", – поделился исполнитель. Примечательно, что автомобиль певец сейчас не водит. За него это делает личный шофер. Выходит, что звезду подставляет его же водитель.

Но Филипп Киркоров на него не в обиде. К слову, злостным нарушителем себя знаменитость не считает. Артист отметил, что СМИ сильно преувеличивают.

Напомним, в феврале этого года стало известно, что фирма исполнителя ООО "Филипп Киркоров продакшен" не отдала кредит в латвийском ликвидируемом банке "ABLV Bank, AS". Теперь певец обязан выплатить 140 миллионов рублей. Также в СМИ писали, что артист является оказался злостным неплательщиком налогов.

