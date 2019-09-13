Стало известно о блокировке счетов Киркорова из-за долгов

У артиста накопилось порядка 20 штрафов за превышение скоростного режима на дороге и за проезд по обочине. Из-за этого, как ранее сообщалось в ряде СМИ, знаменитость занесли в черный список Федеральной службы судебных приставов РФ, сообщает издание URA.ru.
Впрочем, представитель певца Геннадий Рыбак рассказал журналистам, что впервые слышит о блокировке счетов Киркорова и информацией не располагает. Он рассказал, что вся эта история – не более, чем художественный вымысел ради инфоповода, а также добавил, что все штрафы давно оплачены.
" Первый раз слышу о блокировке счетов. У нас счета не заблокированы ", – поведал директор Филиппа в интервью журналистам газеты "Вечерняя Москва". Мужчина назвал новость "журналистской уткой".
Впрочем, ранее Информационное агентство "Москва" сообщало, что имеется даже соответствующий документ. В нем сказано, что у Киркорова действительно имеются проблемы с банками.
"Наименование налогоплательщика: Киркоров Филипп Бедрос. Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются", – говорится в документации.
Напомним, что ранее певцу уже приходилось сталкиваться с долгами. Так звезда отечественной эстрады задолжал 82 тысячи рублей комбинату питания "Кремлевский". Пятый телеканал отмечает, что знаменитость не оплатит питание своего тех.персонала во время юбилейного концерта.
Кроме того, в суд на Филиппа Бедросовича также подали строители. Он задолжал им около семи миллионов рублей за ремонт дома.
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