Наказанный Киркоров вернул долги после шумихи

Журналисты связались с директором знаменитости – Геннадием Рыбаком. По его словам, у Филиппа Киркорова нет задолженностей по оплате штрафов ГИБДД, сообщает РИА Новости.
Отметим, что согласно обновленным данным на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России, артиста больше нет в списке должников. Видимо, после шумихи в Сети, Филипп Киркоров подсуетился и быстро погасил задолженность.
Напомним, ране стало известно, что вокалист попал в "черный список" базы исполнительных производств наряду со злостными алиментщиками и должниками по кредитам. У артиста нашли три неоплаченных штрафа от ГИБДД по Тверской области на сумму 2000 рублей. Звезду наказали еще в апреле.
Меж тем, претензии к Филиппу Киркорову были не только у государства. По сообщениям СМИ, "Комбинат питания "Кремлевский" подал в суд на поп-короля. С артиста пытаются получить 82 тысячи рублей. Якобы столько "Комбинат" потратил, покормив участников труппы артиста во время репетиций в августе 2018 года. Меж тем, в коллективе Филиппа Киркорова заявляют, что все сразу оплатили, однако после пришел дополнительный счет на 80 тысяч рублей, происхождение которых контрагенты не смог прояснить.
Популярные темы форума
Сын позор семьи
Мужчина стрелец
Я очень люблю музыку
ЯЗЫЧНИКИ ЭТО КТО????
Ищу человека!...
Сбила собаку
Свидетели Иеговы
Секс по два часа
Мужчина стрелец не хочет делать минет и рыбы в сексе.
Почему чиновники живут лучше простых людей?