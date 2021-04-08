Тяжело перенесшего коронавирус Лещенко довели до слез

Недавно в столице состоялась презентация Международного музыкального фестиваля "Дорога на Ялту". Финал конкурса пройдет в начале мая, в преддверии великого Дня Победы. Лев Лещенко выступил председателем жюри грандиозного события.
В состав "судей" вошли Илья Резник, Зара, Вадим Волченко, Кристель Лури и другие. Сообщалось, что общий призовой фонд конкурса составляет около пяти с половиной миллионов рублей.
Так, Лев Валерьянович поделился своими впечатлениями от происходящего. Пока его поразил дуэт канадцев, исполнивших композицию "За того парня", которую сам артист пел около 50 лет назад. "Слезы из глаз", – трогательно признался эстрадный певец. Он подчеркнул, что у выступавших есть и полное понимание того, о чем они поют, и правильно расставленные акценты. Он поражен, что артисты сумели так тонко прочувствовать глубокую основную мысль.
Напомним, в прошлом году исполнитель спокойно отнесся к началу пандемии Covid-19, но затем серьезно заболел. Тяжелая пневмония, реанимация и долгое восстановление – все это пришлось пережить звезде. К счастью, сейчас Лев Валерьянович окончательно встал на ноги, чувствует себя хорошо, а его жизнь наполнена яркими событиями и интересными планами.
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Всё!Все темы исчерпаны.Наобсуждались до того,что больше нечего обсждть .
Антонина
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