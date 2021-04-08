"Не бумеранг!": тяжелобольная экс-супруга Аршавина сорвалась из-за травли

Обсуждения состояния Алисы Казьминой не умолкают ни на день. Многие люди отвернулись от нее.

После того, как информация о самочувствии бывшей жены Андрея Аршавина стала общедоступной, публика буквально разделилась на два лагеря. Многие принялись сочувствовать женщине, понимая, насколько тяжело ей жить в таких условиях и стараться при этом не оставить детей.

Однако нашлись и те, кто поддержал бездействие футболиста и осудил тяжелобольную Алису за ее попытки получить от него какую-либо помощь, а в качестве причины болезни постоянно упоминали неудачную ринопластику. Все это усугубилось после передачи, ведущим которой стал Андрей Малахов.

В программе впервые показали лицо Алисы Казьминой практически без фильтров. Стало очевидно, что слухи о том, что некогда красивое лицо дивы теперь обезображено – чистая правда. При этом мать спортсмена крайне жестко высказалась о болезни бывшей невестки. Татьяна Ивановна заявила, что не общается с ней около трех лет и назвала ее "человеком-фейком". По словам родительницы футболиста, Алиса – эгоистка, которая всегда делала только то, что ей нужно, а потому все происходящее – вернувшиеся ей плохие поступки.

Злые языки активно поддерживали мать Андрея Аршавина, но бывшая супруга звезды молчать не стала. "Не бумеранг!", – сорвалась она. Алиса подчеркнула, что ее недуг – просто болезнь и никак не связан с кармой, а люди просто злые. Также она опровергла информацию о том, что страшная трагедия приключилась с ней из-за ринопластики. Казьмина объяснила, что некроз не может быть связан с этим, а даже если бы и мог, она никогда не делала операцию на носу.

